Povećanje za ovu grupu građana u Srbiji Od janura mogu da računaju na više para na računima evo koliko će iznositi

Dnevnik pre 4 sati
Povećanje davanja mogu da očekuju invalidi, osobe koje primaju pomoć za negu drugog lica, a biće veća i nadoknada za pogrebne troškove.

Povećanje davanja mogu da očekuju invalidi, osobe koje primaju pomoć za negu drugog lica, a biće veća i nadoknada za pogrebne troškove.

Penzije u Srbiji od danas su veće za 12,2 odsto, odnosno od januara kada će ova povišica leći na račune najstarijih. Prema računici prosečna penzija biće veća za oko 6.000 dinara, tačnije iznosiće oko 488 evra. Prema statistici PIO fonda na spisku je najviše korisnika iz kategorije zaposlenih njih 1.414.283, njihov ček trenutno iznosi 53.552 i oni će u januaru dobiti 60.085. Na listi je 119.956 penzionera koji su radni vek proveli baveći se samostalnom delatnošću i
