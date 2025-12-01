Vučić objavio SREĆNU VEST za penzionere nakon povećanja penzija: "Gledaćemo i da..."

Penzioneri u Srbiji od danas zvanično imaju veće penzije, a tim povodom oglasio se i predsednik Aleksandar Vučić. – Čestitam našim penzionerima na povećanju.

Pre Božića primiće uvećanje. Sledeće godine gledaćemo da ih ponovo obradujemo – poručio je Vučić. Prema zvaničnim podacima, penzije od 1. decembra rastu za 12,2 odsto, a prve uvećane isplate stići će početkom januara, pred božićne praznike – tačnije 4. ili 5. januara. Sa ovim povećanjem, prosečna penzija će iznositi oko 437 evra, dok se u 2026. godini očekuje da prosečna primanja penzionera dostignu 488 evra. Za poređenje, 2012. godine prosečna penzija iznosila je