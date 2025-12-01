Povećanje nije samo za penzionere, i ove grupe građana od janura mogu da računaju na više para

Kurir pre 3 sata
Povećanje nije samo za penzionere, i ove grupe građana od janura mogu da računaju na više para

Penzije u Srbiji od danas su veće za 12,2 odsto, odnosno od januara kada će ova povišica leći na račune najstarijih.

Prema računici prosečna penzija biće veća za oko 6.000 dinara, tačnije iznosiće oko 488 evra. Prema statistici PIO fonda na spisku je najviše korisnika iz kategorije zaposlenih njih 1.414.283, njihov ček trenutno iznosi 53.552 i oni će u januaru dobiti 60.085. Na listi je 119.956 penzionera koji su radni vek proveli baveći se samostalnom delatnošću i njima će koverte u proseku biti deblje za 5.702 dinara. Broj invalidskih primanja koja se isplaćuju iz kase PIO
