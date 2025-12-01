Užička opozicija traži da se na vanrednoj sednici raspravlja o deponiji Duboko

Odbornici svih opozicionih grupa u Skupštini grada Užica podneli su zahtev za sazivanje vanredne sednice, navodeći da je vladajuća većina odbila da u dnevni red uvrsti raspravu o deponiji Duboko, saopšteno je danas.

Opozicija traži razmatranje odgovornosti većnika za društvene delatnosti zbog njegovih "čestih odlazaka" u šatorsko naselje, tzv. "Ćacilend", kao i detaljnu raspravu o stanju na deponiji Duboko, kod Užica. "Proces sanacije na deponiji Duboko se odvija sporo, postoji opravdana sumnjama u korupciju prilikom postavljanja postrojenja za preradu procednih voda, koje se i dalje ulivaju u Turski potok. Ovo predstavlja najveći ekološki rizik u našem gradu i neophodno je