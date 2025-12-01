Filološki fakultet u Beogradu sutra obeležava godišnjicu blokade

Studenti koji blokiraju Filološki fakultet u Beogradu pozvali su sugrađane i kolege na sutrašnju protestnu šetnju povodom obeležavanja godišnjice blokade tog fakulteta.

Skup će početi ispred Filološkog u 11:52 odavanjem šesnaestominutne pošte za žrtve tragedije pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, nakon ćega će u 12:30 krenuti u protestnu šetnju do Slavije, Ministarstva prosvete i Generalštaba. Studenti su u objavi na Instagramu naveli da su oni 2. decembra prošle godine stupili u blokadu revoltirani režimskim ugnjetavanjem i opresijom nad sugrađanima koji su izražavali nezadovoljstvo. Dodaju da je inicijativom