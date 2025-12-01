Rafinerija još danas u fazi tople cirkulacije, sutra zvanično prestaje sa radom

Situacija oko Naftne industrije Srbije i dalje neizvesna – još uvek se čeka odluka Stejt deparmenta i OFAK-a.

Rafinerija će sutra i zvanično prestati sa radom ako SAD ne izdaju licencu za nastavak rada NIS-a. Predsednik Aleksandar Vučić za danas je zakazao važan sastanak, prenosi RTS. Pedeset četvrti dan je otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Srbija čeka odgovor američkog Stejt departmenta i Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) o produžetku licence za NIS, dok Rafinerija u Pančevu još danas ostaje u