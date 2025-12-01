Ređaju se odlasci iz Partizana, još jedan Željkov pomoćnik se oprostio

Izgleda da je i Đozep Marija Iskijerdo Ibanjez, dugogodišnji asistent Željka Obradovića, napustio Partizan.

Španac je na društvenim mrežama objavio poruku na srpskom sa svega četiri reči. „Grobari zauvek. Hvala puno“, napisao je Španac uz sliku sa jedne utakmice Partizana. Još uvek nema zvanične potvrde da je Iskijerdo napustio klub iz Humske, ali je i bilo za očekivati da njega i Vladimira Androića više nećemo gledati kraj klupe Partizana. I dalje ostaje pitanje ko će biti novi trener, kao i njegovi pomoćnici, pošto su se sada već nagomilali odlasci iz Humske, nakon što