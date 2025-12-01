EU očekuje brzu i transparentnu istragu o incidentima na lokalnim izborima u Srbiji

EU očekuje brzu i transparentnu istragu o incidentima na lokalnim izborima u Srbiji

Evropska unija (EU) saopštila je danas da očekuje "brzu i transparentnu istragu" svih događaja i incidenata koji su obeležili lokalne izbore u tri opštine u Srbiji održane 30. novembra.

"Očekujemo brzu i transparentnu istragu nadležnih državnih organa povodom izveštaja o incidentima i nepravilnostima, uključujući i prijave nasilja i zastrašivanja nezavisnih posmatrača", rečeno je iz EU za Radio Slobodna Evropa (RSE). Povodom izbora održanih juče u Mionici, Negotinu i Sečnju u EU su naveli da su pomno pratili događaje i naglasili da je ispravno funkcionisanje demokratskih institucija u samom srcu procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. EU
