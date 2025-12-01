Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na predlog budžeta

Radio 021 pre 3 sata  |  Tanjug
Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na predlog budžeta

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas sednicu raspravom o amandmanima na Predlog zakona o budžetu.

Na dnevnom redu treće sednice jesenjeg zasedanja je, osim Predloga zakona o budžetu za 2026. godinu, još 57 tačaka. Sednica je počela 25. novembra, a poslanici su 27. novembra završili objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda i počeli raspravu o amandmanima. Osim Predloga zakona o budžetu za 2026. godinu, na dnevnom redu su izmene poreskih zakona i set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i
