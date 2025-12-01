U Kragujevcu obeležen Svetski dan borbe protiv HIV-a

U Srbiji je od 1. januara do 24. novembra ove godine otkriveno 99 osoba inficiranih HIV-om, saopšteno je na konferenciji u okviru projekta „Status negativan“, koju je „JAZAS“ organizovao u saradnji sa Kancelarijom za mlade i pod pokroviteljstvom grada, a povodom Svetskog dana borbe protiv HIV-a.

Stručnjaci ističu da je najdominantniji način prenosa infekcije nezaštićen seksualni odnos. Trećina od ukupnog broja obolelih su mlade osobe. Grad Kragujevac kroz ovakve projekte, u saradnji sa Omladinom „Jazas“-a i Kancelarijom za mlade radi na prevenciji i edukaciji javnosti tokom čitave godine, sa ciljem podizanja svesti o značaju testiranja. Stručnjaci ističu da je testiranje jedini način da osoba sazna da li je HIV pozitivna. Rano otkrivanje omogućava