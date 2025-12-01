ANEM oštro osudio napade na novinare u Negotinu: Policija odbijala da reaguje na otmicu telefona fotoreporteru

ANEM oštro osudio napade na novinare u Negotinu: Policija odbijala da reaguje na otmicu telefona fotoreporteru

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je danas napade i ometanje u radu medijskih radnika u Negotinu i apelovala na nadležne organe da „hitno reše ove slučajeve i sve druge nezakonite i nedopustive radnje koje su se dešavale tokom održavanja lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju“.

U saopšenju je navedeno da je naročito nedopustivo nepostupanje policije u Negotinu koja je bila na licu mesta nakon što je nepoznata osoba iz grupe bajkera otela telefon fotoreporteru Gavrilu Andriću. Andrić, koji je pratio lokalne izbore u Negotinu, rekao je za portal Mašina da mu je maskirana osoba s kvada oduzela telefona, a da ga je druga gurnula pošto je pojurio za njim. „Grupa građana je pojurila za tom grupom na kvadovima, onda je iz prostorija Srpske
