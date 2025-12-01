Selektore, jesmo li dužni izvinjenje Srbiji? Novinar upitao Đerđu

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Vladimir Vesić
Selektore, jesmo li dužni izvinjenje Srbiji? Novinar upitao Đerđu

Veoma zanimljivo bilo je u Skenderiji u susretu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbija je na kraju pobedila Bosnu i Hercegovinu, a možda i više o samoj utakmici priča se o atmosferi na tribinama. Upravo je pitanje da to prokomentariše dobio selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđa. Na početku utakmice izviždana je himna Srbije od jednog dela publike, a bilo je i nekih pogrdnih skandiranja. Zbog toga je novinar Dnevnog Avaza pitao Đerđu: – Dobro veče, selektore, igrači Srbije i njihov selektor hvalili su atmosferu u Skenderiji. Međutim, jesmo
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

„Da ne ispadne da se zet bruka“: Alimpijević govorio o utakmici sa Bosnom, njegov odgovor sve nasmejao!

„Da ne ispadne da se zet bruka“: Alimpijević govorio o utakmici sa Bosnom, njegov odgovor sve nasmejao!

Hot sport pre 37 minuta
„Da ne ispadne da se zet bruka“: Hit izjava Alimpijevića posle pobede Srbije nad Bosnom

„Da ne ispadne da se zet bruka“: Hit izjava Alimpijevića posle pobede Srbije nad Bosnom

Nova pre 37 minuta
Da li smo dužni izvinjenje Srbiji? Pitanje za selektora BiH, a ovako je Đerđa odgovorio

Da li smo dužni izvinjenje Srbiji? Pitanje za selektora BiH, a ovako je Đerđa odgovorio

Dnevnik pre 2 sata
Ostali smo mirni do kraja Alimpijević ponosan na „orlove“: Ovo je poruka kako ćemo igrati u budućnosti

Ostali smo mirni do kraja Alimpijević ponosan na „orlove“: Ovo je poruka kako ćemo igrati u budućnosti

Dnevnik pre 2 sata
Kapiten Srbije se oglasio nakon važnih pobeda: „Uspešan start novog poglavlja, kapa dole svima“

Kapiten Srbije se oglasio nakon važnih pobeda: „Uspešan start novog poglavlja, kapa dole svima“

Nova pre 1 sat
Selektor Bosne upitan da li treba uputiti izvinjenje Srbiji zbog navijača: „To treba otkloniti, ali nekada treba biti svestan…

Selektor Bosne upitan da li treba uputiti izvinjenje Srbiji zbog navijača: „To treba otkloniti, ali nekada treba biti svestan realnosti u kojoj živimo“

Danas pre 2 sata
Alimpijević: Nikad se nećemo predavati!

Alimpijević: Nikad se nećemo predavati!

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaKosarkaska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

KSS osudio ponašanje dela navijača u Sarajevu i tražio reakciju Fibe

KSS osudio ponašanje dela navijača u Sarajevu i tražio reakciju Fibe

RTS pre 2 minuta
„Pojedini igrači su psovali stručni štab“: Ostoja Mijailović najavio otkaze, a otkrio je i da Parker ima najveći ugovor u…

„Pojedini igrači su psovali stručni štab“: Ostoja Mijailović najavio otkaze, a otkrio je i da Parker ima najveći ugovor u istoriji Partizana

Danas pre 7 minuta
Sedam navijača privedeno posle utakmice Vardara i Škupija

Sedam navijača privedeno posle utakmice Vardara i Škupija

Sportske.net pre 12 minuta
Slovenci bez Mundijala i selektora: Rastanak posle sedam godina

Slovenci bez Mundijala i selektora: Rastanak posle sedam godina

Dnevnik pre 7 minuta
Burno saopštenje KSS zbog skandala u Sarajevu: "Ovo što smo doživeli je neprihvatljivo"

Burno saopštenje KSS zbog skandala u Sarajevu: "Ovo što smo doživeli je neprihvatljivo"

Mondo pre 7 minuta