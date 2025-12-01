Lukin ples za veličanstvenih sedam Lejkersa

Lukin ples za veličanstvenih sedam Lejkersa

Luka Dončić vodio je Los Anđeles Lejkerse do sedme uzastopne pobede u NBA ligi. Nadigran je i Nju Orleans rezultatom 133:121, u meču u kom je Slovenac postao igrač koji je najbrže u sezoni stigao do 500 poena, 100 skokova i 100 asistencija.

Dončić je taj rekord postavio 2022. godine, kada mu je bilo potrebno 15 utakmica. Sada isti broj utakmica, ali još impresivnije brojke. Luka je protiv Pelikansa ubacio 34 poena, šutirajući 9/22 iz igre. Imao je 12 skokova i sedam asistencija. Pratio ga je Ostin Rivs sa 33 poena, dok Lebrona Džejmsa nije bilo na parketu. Fantastičnu utakmicu odigrao je i Ejton sa dabl-dabl učinkom od 22 poena i 22 uhvaćene lopte. S druge strane, u taboru Nju Orleans Pelikansa
