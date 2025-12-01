Simonović: Utvrđeno da su u Ćele-kulu zazidane lobanje muškaraca, i mladih i starih

Telegraf pre 7 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Simonović: Utvrđeno da su u Ćele-kulu zazidane lobanje muškaraca, i mladih i starih
Antropološkom analizom i rekonstrukcijom lobanja koje su zazidane u Ćele-kulu u Nišu utvrđeno je da se radi o muškarcima različite starosne dobi, koji su imali povrede od boja i tupih predmeta, istakao je učesnik projekta "Novo lice Ćele-kule" Milan Simonović i dodao da su građani pokazali veliko interesovanje za fizički identitet boraca iz 1809. godine Naučni tim projekta "Novo lice Ćele-kule" predstavio je četiri digitalno rekonstruisana lica srpskih junaka iz
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Zatvara se saobraćaj na pružnom prelazu u Hilandarskoj u ponedeljak i utorak

Zatvara se saobraćaj na pružnom prelazu u Hilandarskoj u ponedeljak i utorak

Južne vesti pre 1 dan
Lalatović: "Imali smo specijalne premije da pobedimo Radnički Niš"

Lalatović: "Imali smo specijalne premije da pobedimo Radnički Niš"

Sportske.net pre 1 dan
Velika akcija upisa u Registar donora: Troje Nišlija hitno čeka podudarnog davaoca matičnih ćelija

Velika akcija upisa u Registar donora: Troje Nišlija hitno čeka podudarnog davaoca matičnih ćelija

Glas juga pre 4 sati
Srpski đaci doneli četiri medalje sa informatičke olimpijade u Bukureštu

Srpski đaci doneli četiri medalje sa informatičke olimpijade u Bukureštu

Vesti online pre 6 sati
Policija privodi, odvozi, pa pušta na ulicu osobe kod kojih su pronađeni birački spiskovi, objavljen i snimak VIDEO

Policija privodi, odvozi, pa pušta na ulicu osobe kod kojih su pronađeni birački spiskovi, objavljen i snimak VIDEO

Nova pre 6 sati
Niški sportski vikend – prvi trijumf odbojkaša, pobede košarkaša Konstantina i Niša i rukometaša „Želje“

Niški sportski vikend – prvi trijumf odbojkaša, pobede košarkaša Konstantina i Niša i rukometaša „Želje“

Južne vesti pre 8 sati
Srpski đaci doneli četiri medalje sa informatičke olimpijade u Bukureštu

Srpski đaci doneli četiri medalje sa informatičke olimpijade u Bukureštu

Sputnik pre 7 sati

Ključne reči

Nišistrazivanja

Najnovije vesti »

Srednji kurs 117,3850 dinara

Srednji kurs 117,3850 dinara

RTV pre 2 minuta
Loznica sve bliža regionalnoj deponiji Regionalni centar za upravljanje otpadom "Eko–Tamnava" (foto)

Loznica sve bliža regionalnoj deponiji Regionalni centar za upravljanje otpadom "Eko–Tamnava" (foto)

Kurir pre 2 minuta
Simonović: Utvrđeno da su u Ćele-kulu zazidane lobanje muškaraca, i mladih i starih

Simonović: Utvrđeno da su u Ćele-kulu zazidane lobanje muškaraca, i mladih i starih

Telegraf pre 7 minuta
Teška tragedija u Francuskoj: Pet osoba nastradalo u požaru kod Nansija (video)

Teška tragedija u Francuskoj: Pet osoba nastradalo u požaru kod Nansija (video)

Kurir pre 12 minuta
Luka Dončić bez dlake na jeziku! Izjavom izazvao ludnicu u NBA ligi!

Luka Dončić bez dlake na jeziku! Izjavom izazvao ludnicu u NBA ligi!

Kurir pre 12 minuta