Simonović: Utvrđeno da su u Ćele-kulu zazidane lobanje muškaraca, i mladih i starih

Antropološkom analizom i rekonstrukcijom lobanja koje su zazidane u Ćele-kulu u Nišu utvrđeno je da se radi o muškarcima različite starosne dobi, koji su imali povrede od boja i tupih predmeta, istakao je učesnik projekta "Novo lice Ćele-kule" Milan Simonović i dodao da su građani pokazali veliko interesovanje za fizički identitet boraca iz 1809. godine Naučni tim projekta "Novo lice Ćele-kule" predstavio je četiri digitalno rekonstruisana lica srpskih junaka iz