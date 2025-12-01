Španija ne planira obavezno uvođenje vojnog roka, ali...

Telegraf pre 33 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Španija ne planira obavezno uvođenje vojnog roka, ali...

Špansko ministarstvo odbrane saopštilo je da u toj zemlji neće biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka, ali izvori u Oružanim snagama smatraju da bi ova mera mogla da bude korisna za nacionalnu odbranu, prenosi danas sajt 20minutos.

Iako se uvođenje vojnog roka vraća u Evropi, a više od desetak zemalja ponovo primenjuje tu praksu, bilo kao obaveznu ili dobrovoljnu, Španija ne planira nešto slično. “To nije način da se formiraju dopunske snage pored profesionalne vojske, već pre stvaranje rezervnih snaga koje, u slučaju rata, mogu da zamene neizbežne gubitke do kojih bi došlo u redovima profesionalne vojske”, ukazao je penzionisani admiral Huan Rodrigez Garat. On je istakao da Nemačka, Belgija
