Dacia Duster Taxi

Foto: INTAX.de Svaka država ima svoju boju za taksi vozila.

Tako su u Njujorku prepoznatljivo žuti, u Vašingtonu i Hong Kongu crveni a kod nas, od nedavno, beli. Međutim postoji jedna boja koja za mnoge od nas i nije prava boja - to je bež boja na taksi vozilima u Nemačkoj. Ako ste se bar jednom u poslednje 44 godine vozili taksijem u Nemačkoj, sigurno ste upamtili boju „svetle slonovače“ koja je debitovala 1971. Naime, tada je odlučeno da se napusti prepoznatljiva crna boja na taksijima koja nije bila „podobna“ jer se lako