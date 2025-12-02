Dacia Duster Taxi

Auto blog pre 16 minuta  |  Sportal.blic.rs
Dacia Duster Taxi

Foto: INTAX.de Svaka država ima svoju boju za taksi vozila.

Tako su u Njujorku prepoznatljivo žuti, u Vašingtonu i Hong Kongu crveni a kod nas, od nedavno, beli. Međutim postoji jedna boja koja za mnoge od nas i nije prava boja - to je bež boja na taksi vozilima u Nemačkoj. Ako ste se bar jednom u poslednje 44 godine vozili taksijem u Nemačkoj, sigurno ste upamtili boju „svetle slonovače“ koja je debitovala 1971. Naime, tada je odlučeno da se napusti prepoznatljiva crna boja na taksijima koja nije bila „podobna“ jer se lako
Otvori na auto.blog.rs

Pročitajte još

Volkswagen prvi put u istoriji preselio kompletan razvoj automobila van Nemačke

Volkswagen prvi put u istoriji preselio kompletan razvoj automobila van Nemačke

Auto magazin pre 16 sati
Direktor BMW-a definisao kako nemačka autoindustrija može da preživi

Direktor BMW-a definisao kako nemačka autoindustrija može da preživi

Auto blog pre 1 dan
Žena poginula, sad njen muž tuži Teslu: Auto udario u banderu i zapalio se, goreo, a zbog ovog nije mogla da izađe iz vozila…

Žena poginula, sad njen muž tuži Teslu: Auto udario u banderu i zapalio se, goreo, a zbog ovog nije mogla da izađe iz vozila (video)

Kurir pre 2 dana
Mit ili istina: Da li treba zagrejati motor automobila pre pokretanja?

Mit ili istina: Da li treba zagrejati motor automobila pre pokretanja?

Auto blog pre 3 dana
Svaki četvrti ‘prodati‘ novi električni auto u Nemačkoj u stvari uopšte nema kupca

Svaki četvrti ‘prodati‘ novi električni auto u Nemačkoj u stvari uopšte nema kupca

Auto blog pre 4 dana
"Volkswagen" seli budućnost u Kinu, Nemačkoj ostaju samo otkazi

"Volkswagen" seli budućnost u Kinu, Nemačkoj ostaju samo otkazi

Alo pre 5 dana
Volkswagen i Mercedes se rešavaju viška radnika

Volkswagen i Mercedes se rešavaju viška radnika

Auto blog pre 4 dana

Ključne reči

NjujorkVašingtonNemačka

Automobili, najnovije vesti »

Dacia Duster Taxi

Dacia Duster Taxi

Auto blog pre 16 minuta
Da li su vozači električnih automobila zaista u opasnosti od zračenja?

Da li su vozači električnih automobila zaista u opasnosti od zračenja?

Auto blog pre 1 sat
Renault objavio cene za novi Twingo u Italiji

Renault objavio cene za novi Twingo u Italiji

Auto blog pre 2 sata
Lada Niva Travel sa novim motorom dobila cene

Lada Niva Travel sa novim motorom dobila cene

Auto blog pre 2 sata
Održan sajam „Auto Expo 2025“ u Kragujevcu

Održan sajam „Auto Expo 2025“ u Kragujevcu

Serbian News Media pre 2 sata