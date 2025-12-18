Mercedesov šef dizajna napušta kompaniju

Mercedesov šef dizajna napušta kompaniju

Pedesetšestogodišnjaka, koji se pridružio Mercedesu 1997. godine i vodio je njegove globalne dizajnerske operacije od 2008. godine, zameniće Bastijan Bodi, šef odeljenja za dizajn Mercedes-AMG-a.

Kako navodi Autocar, Vagener će napustiti nemačku kompaniju 31. januara, i to na njegov lični zahtev i uz obostrani dogovor. Njegov odlazak zatvara značajno poglavlje u istoriji dizajna Mercedesa. Pod njegovim rukovodstvom, dizajn serijskih automobila je prošao kroz sveobuhvatnu rekonstrukciju, prelazeći sa konzervativnog, inženjerski vođenog stila iz ranih 2000-ih na emotivnije i skulpturalnije forme koje definišu postojeću Mercedesovu ponudu. Zenit ove
