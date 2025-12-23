Ford Kuga prestaje da se proizvodi do kraja 2026. bez naslednika na vidiku

Auto blog pre 8 minuta  |  Sportal.blic.rs
Prema izvorima iz Nemačke, Ford je već obustavio proizvodnju modela Escape, koji je zapravo američka verzija Kuge.

Ovaj kompaktni SUV sklapao se u fabrici u Luisvilu (Kentaki) i neće dobiti naslednika; umesto njega, na proizvodnu liniju stiže novi pikap. Očekuje se da će ista sudbina zadesiti i evropsku Kugu, koja se trenutno nalazi u svojoj trećoj generaciji. Na ovaj način, popularni SUV postaje još jedna žrtva strategije koju je razvio izvršni direktor Forda, Džim Farli. Ova strategija je već dovela do nestanka brojnih modela, koji su trebali biti zamenjeni modelima visokih
