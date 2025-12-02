WSJ: Da se Evropa nije umešala...

B92 pre 44 minuta
WSJ: Da se Evropa nije umešala...

Rusija i SAD odavno bi postigle mirovno rešenje za Ukrajinu da se Evropa nije umešala u proces, piše "Volstrit džurnal", pozivajući se na anonimnog francuskog zvaničnika.

Taj francuski zvaničnik je izjavio da, da nije bilo Evropljana, predsednik Rusije Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp odavno bi postigli dogovor o Ukrajini, navodi se u članku. Prema njegivom rečima, Evropa je ostala sama, jer Amerikanci prave distancu od regiona, što znači da će morati više da se oslanja na sopstvene snage. List takođe napominje da su, nakon što je Blumberg objavio transkript razgovora između pomoćnika ruskog predsednika Jurija
