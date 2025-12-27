Rusija napala Kijev raketama i dronovima: Osmoro povređeno, među njima i dete (16)

Najmanje osam ljudi povređeno je u noćašnjim i jutrošnjim ruskim napadima raketama i dronovima na glavni grad Ukrajine Kijev, javile su lokalne vlasti.

Napad se događa dan pre najavljenih mirovnih razgovora između Ukrajine i SAD. Eksplozije su se čule satima u Kijevu. Napad je počeo u ranim jutarnjim satima i nastavio se i kada je svanulo. Napad se događa u vreme kada se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sprema za sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. Razgovori o okončanju gotovo četvorogodišnjeg rata između Ukrajine i Rusije zakazan je za sutra, u nedelju. Zelenski je rekao da planiraju da