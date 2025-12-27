Rusija napala Kijev raketama i dronovima: Osmoro povređeno, među njima i dete (16)

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Rusija napala Kijev raketama i dronovima: Osmoro povređeno, među njima i dete (16)

Najmanje osam ljudi povređeno je u noćašnjim i jutrošnjim ruskim napadima raketama i dronovima na glavni grad Ukrajine Kijev, javile su lokalne vlasti.

Napad se događa dan pre najavljenih mirovnih razgovora između Ukrajine i SAD. Eksplozije su se čule satima u Kijevu. Napad je počeo u ranim jutarnjim satima i nastavio se i kada je svanulo. Napad se događa u vreme kada se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sprema za sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. Razgovori o okončanju gotovo četvorogodišnjeg rata između Ukrajine i Rusije zakazan je za sutra, u nedelju. Zelenski je rekao da planiraju da
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Slucki: Putovanje Zelenskog u SAD će se pretvoriti u predstavu okorelih prevaranata

Slucki: Putovanje Zelenskog u SAD će se pretvoriti u predstavu okorelih prevaranata

NIN pre 39 minuta
Rusija napala sa 500 dronova i 40 raketa, primarna meta Kijev

Rusija napala sa 500 dronova i 40 raketa, primarna meta Kijev

NIN pre 39 minuta
Bela kuća potvrdila Trampov sastanak sa Zelenskim sutra na Floridi

Bela kuća potvrdila Trampov sastanak sa Zelenskim sutra na Floridi

Euronews pre 34 minuta
Napad na Kijev, trećina prestonice bez grejanja; Bela kuća: Sastanak Trampa i Zelenskog sutra na Floridi

Napad na Kijev, trećina prestonice bez grejanja; Bela kuća: Sastanak Trampa i Zelenskog sutra na Floridi

RTS pre 4 minuta
Zelenski: Rusija napala sa 500 dronova i 40 raketa

Zelenski: Rusija napala sa 500 dronova i 40 raketa

Politika pre 39 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Rusija napala sa 500 dronova i 40 raketa, primarna meta Kijev

UKRAJINSKA KRIZA: Rusija napala sa 500 dronova i 40 raketa, primarna meta Kijev

RTV pre 59 minuta
Zelenski: Rusija napala sa 500 dronova i 40 raketa, primarna meta Kijev

Zelenski: Rusija napala sa 500 dronova i 40 raketa, primarna meta Kijev

RTV pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom

Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom

BBC News pre 34 minuta
Poljska ponovno otvorila aerodrome nakon ruskih napada na Ukrajinu

Poljska ponovno otvorila aerodrome nakon ruskih napada na Ukrajinu

RTV pre 34 minuta
Jedna osoba poginula, trećina Kijeva bez grejanja nakon ruskog napada, raste broj povređenih

Jedna osoba poginula, trećina Kijeva bez grejanja nakon ruskog napada, raste broj povređenih

RTV pre 34 minuta
Muškarac uhapšen u Crnoj Gori zbog ratnih zločina: Po hrvatskoj poternici, očekuje se izručenje

Muškarac uhapšen u Crnoj Gori zbog ratnih zločina: Po hrvatskoj poternici, očekuje se izručenje

Radio 021 pre 39 minuta
Borba protiv ID ili nešto drugo – kako je američki projektil iznenadio meštane jednog nigerijskog sela

Borba protiv ID ili nešto drugo – kako je američki projektil iznenadio meštane jednog nigerijskog sela

RTS pre 39 minuta