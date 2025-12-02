Putin kaže da Rusija ne želi rat sa Evropom, ali da je za njega spremna

Beta pre 1 sat

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Evropa ometa napore SAD za rešavanje sukoba u Ukrajini, dodajući da Rusija ne želi rat sa njom, ali da je za njega spremna.

U Moskvi je sada prošlo 18:00, a Putin i američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof se još nisu sastali, iako je sastanak najavljen za 17.00 po lokalnom vremenu.

Putin je u to vreme držao govor na investicionom forumu, na drugom mestu u Moskvi, gde se razgovaralo o inflaciji i ruskom bankarskom sektoru.

Kada je završio govor, napustio je prostoriju bez odgovaranja na pitanja, ali je, dok je odlazio, razgovarao sa novinarima koji su se okupili u predvorju.

Upitan o evropskom učešću u mirovnim pregovorima o Ukrajini, rekao je da se Evropa "sama povukla iz sporazuma" i optužio Evropljane da "nemaju mirovni plan", te da umesto toga ometaju napore SAD da reše sukob.

Takođe je rekao da zahtevi Evrope za kraj rata "nisu prihvatljivi" za Rusiju.

"Nećemo se boriti sa Evropom, to sam već sto puta rekao. Ali ako Evropa želi da se bori sa nama, spremni smo da to učinimo odmah", rekao je.

Evropski partneri Kijeva insistiraju na mestu za pregovaračkim stolom i posebno insistiraju na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu koje bi pomogle da se osigura da ponovo ne bude napadnuta, prenosi BBC.

Rusija je pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Od tada je, prema podacima UN objavljenim prošlog meseca, ubijeno više od 14.500 civila.

(Beta, 02.12.2025)

