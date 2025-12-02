"Rekla mi je da je udata i ima dete, ali mi nije bilo bitno" Poznata pevačica varala muža sa rijaliti učesnikom: "Viđali smo se tajno"

Kaže da je danas jako popularna i ima porodicu On je iz Zadruge diskvalifikovan sa dugom od 50.000 evra Bivši rijaliti učesnik, Aleksandar Bogunović Zverka, šokirao je javnost kada je govorio da je poznata pevačica varala muža sa njim.

On je tada izneo detalje njihove romanse i objasnio kako su se upoznali. Aleksandar je tvrdio da on nije znao da njegova izabranica ima muža i dete, te da je bio u šoku kada mu je to saopštila. - Bila je to '05, ja u nekom haosu, sluđen od svega što se tad dešavalo. Porodični problemi, moji neki demoni, ortaci iz kraja, burazeri moji akcijaju. I meni se desi ljubav! Ja u životu tako nešto nisam doživeo, bukvalno me je pogodilo kao grom. Ja prvo nisam ni znao ko je