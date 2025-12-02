"Rekla mi je da je udata i ima dete, ali mi nije bilo bitno" Poznata pevačica varala muža sa rijaliti učesnikom: "Viđali smo se tajno"

Blic pre 5 sati
"Rekla mi je da je udata i ima dete, ali mi nije bilo bitno" Poznata pevačica varala muža sa rijaliti učesnikom: "Viđali smo…

Kaže da je danas jako popularna i ima porodicu On je iz Zadruge diskvalifikovan sa dugom od 50.000 evra Bivši rijaliti učesnik, Aleksandar Bogunović Zverka, šokirao je javnost kada je govorio da je poznata pevačica varala muža sa njim.

On je tada izneo detalje njihove romanse i objasnio kako su se upoznali. Aleksandar je tvrdio da on nije znao da njegova izabranica ima muža i dete, te da je bio u šoku kada mu je to saopštila. - Bila je to '05, ja u nekom haosu, sluđen od svega što se tad dešavalo. Porodični problemi, moji neki demoni, ortaci iz kraja, burazeri moji akcijaju. I meni se desi ljubav! Ja u životu tako nešto nisam doživeo, bukvalno me je pogodilo kao grom. Ja prvo nisam ni znao ko je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Viđali smo se tajno", poznata pevačica varala muža sa rijaliti učesnikom: "Udata je, ali mi nije bilo bitno"

"Viđali smo se tajno", poznata pevačica varala muža sa rijaliti učesnikom: "Udata je, ali mi nije bilo bitno"

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zadruga

Zabava, najnovije vesti »

Promenila pol, a onda se uvukla u uske helanke! Ana Nikolić se snimala u teretani, intima joj se sva ocrtala (foto)

Promenila pol, a onda se uvukla u uske helanke! Ana Nikolić se snimala u teretani, intima joj se sva ocrtala (foto)

Alo pre 57 minuta
Kako sprečiti krompir da proklija? Ovaj metod koristili su naši stari, a sve što vam je potrebno jeste jedna voćka

Kako sprečiti krompir da proklija? Ovaj metod koristili su naši stari, a sve što vam je potrebno jeste jedna voćka

Kurir pre 1 sat
Hot izdanje Đine Džinović! Prorezi ispod zadnjice, a onda snimala grudi i izazvala opštu pometnju (foto)

Hot izdanje Đine Džinović! Prorezi ispod zadnjice, a onda snimala grudi i izazvala opštu pometnju (foto)

Alo pre 2 sata
Haljina otkrila zadnjicu, donjeg veša nema! Vrelo izdanje Nataše Bekvalac - okrenula leđa kameri, kad ono...

Haljina otkrila zadnjicu, donjeg veša nema! Vrelo izdanje Nataše Bekvalac - okrenula leđa kameri, kad ono...

Telegraf pre 1 sat
"Viđali smo se tajno", poznata pevačica varala muža sa rijaliti učesnikom: "Udata je, ali mi nije bilo bitno"

"Viđali smo se tajno", poznata pevačica varala muža sa rijaliti učesnikom: "Udata je, ali mi nije bilo bitno"

Telegraf pre 1 sat