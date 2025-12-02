Novi Sad: Skup povodom 13 meseci od pada nadstrešnice, ispred Železničke stanice upaljene sveće

Skup povodom 13 meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice i smrti 16 osoba počeo je u 18 časova na Trgu slobode.

Nakon okupljanja na Trgu slobode, građani su krenuli ka Železničkoj stanici, prenosi portal 021.rs. Građani su na trgu napravili veliko srce od lampiona, u kojem je broj 16. Kod Železničke stanice upaljene su sveće, a sa 16 minuta tišine odaje se pošta stradalima. A post shared by Radio 021 (@radio_021) Ranije danas, građani i studenti su sa 16 minuta tišine kod Železničke stanice odali poštu žrtvama. Na odavanje pošte kod Železničke stanice su pozvali studenti u