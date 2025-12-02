Bivša šefica evropske diplomatije Federika Mogerini uhapšena u policijskoj raciji zbog sumnje na prevaru

Euronews pre 15 minuta  |  Autor: Euronews
Bivša šefica evropske diplomatije Federika Mogerini uhapšena u policijskoj raciji zbog sumnje na prevaru

Belgijski mediji javljaju da je Federika Mogerini, bivša visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost, privedena u utorak ujutro tokom velikih policijskih racija u okviru istrage o finansijskim malverzacijama, prenosi Euronews.

Prema pisanju "L’Echo" i "Le Soir", Mogerini je jedna od troje privedenih osoba. Policija je pretresla kancelarije Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) u Briselu, Koledž Evrope u Brižu, kao i niz privatnih stanova. Pored Mogerini, privedeni su Stefano Sanino, bivši generalni sekretar EEAS-a, a sada generalni direktor Direktorata Evropske komisije za Bliski istok, severnu Afriku i Zaliv (DG MENA) i jedan visoki menadžer Koledža Evrope. Portparol Koledža Evrope
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Federika Mogerini privedena u okviru istrage o zloupotrebi sredstava

Federika Mogerini privedena u okviru istrage o zloupotrebi sredstava

RTV pre 10 minuta
Privedena Federika Mogerini, istražuju je zbog korupcije

Privedena Federika Mogerini, istražuju je zbog korupcije

Nova pre 15 minuta
Hapšenja u institucijama EU zbog prevare: Među privedenima i Federika Mogerini?

Hapšenja u institucijama EU zbog prevare: Među privedenima i Federika Mogerini?

Vreme pre 14 minuta
Privedena Federika Mogerini

Privedena Federika Mogerini

Sputnik pre 15 minuta
Uhapšena Federika Mogerini u Briselu

Uhapšena Federika Mogerini u Briselu

N1 Info pre 15 minuta
Uhapšena Federika Mogerini. Velika akcija policije u Briselu: U toku istraga o prevari u srcu EU

Uhapšena Federika Mogerini. Velika akcija policije u Briselu: U toku istraga o prevari u srcu EU

Blic pre 15 minuta
Moskva udarila na EU zbog Mogerini

Moskva udarila na EU zbog Mogerini

Vesti online pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Bliski IstokBriselEUEvropska komisijaAfrika

Svet, najnovije vesti »

Federika Mogerini privedena u okviru istrage o zloupotrebi sredstava

Federika Mogerini privedena u okviru istrage o zloupotrebi sredstava

RTV pre 10 minuta
Privedena Federika Mogerini, istražuju je zbog korupcije

Privedena Federika Mogerini, istražuju je zbog korupcije

Nova pre 15 minuta
Privedena Federika Mogerini

Privedena Federika Mogerini

Sputnik pre 15 minuta
Hapšenja u institucijama EU zbog prevare: Među privedenima i Federika Mogerini?

Hapšenja u institucijama EU zbog prevare: Među privedenima i Federika Mogerini?

Vreme pre 14 minuta
Uhapšena Federika Mogerini u Briselu

Uhapšena Federika Mogerini u Briselu

N1 Info pre 15 minuta