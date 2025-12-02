Bivša šefica evropske diplomatije Federika Mogerini uhapšena u policijskoj raciji zbog sumnje na prevaru

Belgijski mediji javljaju da je Federika Mogerini, bivša visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost, privedena u utorak ujutro tokom velikih policijskih racija u okviru istrage o finansijskim malverzacijama, prenosi Euronews.

Prema pisanju "L’Echo" i "Le Soir", Mogerini je jedna od troje privedenih osoba. Policija je pretresla kancelarije Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) u Briselu, Koledž Evrope u Brižu, kao i niz privatnih stanova. Pored Mogerini, privedeni su Stefano Sanino, bivši generalni sekretar EEAS-a, a sada generalni direktor Direktorata Evropske komisije za Bliski istok, severnu Afriku i Zaliv (DG MENA) i jedan visoki menadžer Koledža Evrope. Portparol Koledža Evrope