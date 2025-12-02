Ratel dodelio dozvole za korišćenje 5G Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Ratel dodelio dozvole za korišćenje 5G Telekomu, Jetelu i A1 Srbija
Nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja, RATEL - Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge je, dana 2. decembra 2025. godine, dodelio pojedinačne dozvole za korišćenje radiofrekvencijskog spektra u radiofrekvencijskim opsezima 694-790 MHz, 880-915/925-960 MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz, 1920-1980/2110- 2170 MHz, 2500-2690 MHz i 3400-3800 MHz. Dozvole su dodeljene operatorima Telekom Srbija, Yettel i A1 Srbija, koji su u predviđenom roku
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Srbija uključila 5G: Počinje nova era mobilne mreže

Srbija uključila 5G: Počinje nova era mobilne mreže

Kamatica pre 2 sata
RATEL dodelio dozvole za korišćenje 5G mreže Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

RATEL dodelio dozvole za korišćenje 5G mreže Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

RTS pre 4 sati
Počela da radi 5G mreža u Srbiji

Počela da radi 5G mreža u Srbiji

Ekapija pre 4 sati
Yettel pustio 5G

Yettel pustio 5G

Biznis i finansije pre 5 sati
Poslednji korak! Puštena 5G mreža: RATEL dodelio dozvole za korišćenje Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

Poslednji korak! Puštena 5G mreža: RATEL dodelio dozvole za korišćenje Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

Blic pre 5 sati
Ratel dodelio dozvole za korišćenje 5G kompanijama Telekom, Yettel i A1

Ratel dodelio dozvole za korišćenje 5G kompanijama Telekom, Yettel i A1

Biznis.rs pre 5 sati
Yettel pustio 5G – Mreža dostupna u većim gradovima i turističkim destinacijama

Yettel pustio 5G – Mreža dostupna u većim gradovima i turističkim destinacijama

Nova ekonomija pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TelekomRATELYettel

Ekonomija, najnovije vesti »

Mićović: Moramo pokrenuti Rafineriju, preuzimanje NIS-a najbolja opcija ako ga Rusi ne prodaju

Mićović: Moramo pokrenuti Rafineriju, preuzimanje NIS-a najbolja opcija ako ga Rusi ne prodaju

Danas pre 8 minuta
Mnogi ovo rade nakon kupovine, a ni ne slute da im preti paprena kazna

Mnogi ovo rade nakon kupovine, a ni ne slute da im preti paprena kazna

Blic pre 43 minuta
Biznis forum u Skoplju okupiće sutra 200 makedonskih i srpskih privrednika

Biznis forum u Skoplju okupiće sutra 200 makedonskih i srpskih privrednika

Blic pre 38 minuta
Lula i Tramp dogovorili ključne korake: Brazilska govedina opet na američkom tržištu

Lula i Tramp dogovorili ključne korake: Brazilska govedina opet na američkom tržištu

Blic pre 48 minuta
Ekspert za energetiku: Posle zaustavljanja Rafinerije i Petrohemije, Pančevo će verovatno postati dolina gladi

Ekspert za energetiku: Posle zaustavljanja Rafinerije i Petrohemije, Pančevo će verovatno postati dolina gladi

Danas pre 1 sat