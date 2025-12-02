Počela da radi 5G mreža u Srbiji

(Foto: Pixabay.com/Torstensimon) Deo korisnika mobilne telefonije u Srbiji od danas više nije na 4G, već na 5G mreži.

Licencu za 5G mrežu u Srbiji su dobila tri operatora: Telekom Srbija, Yettel i A1, a ukupna vrednost licenci iznosi nešto više od 300 miliona evra. RATEL je objavio sredinom novembra da će svaki operator licencu platiti oko 100 mil EUR. Generalna direktorka A1 Srbija, Judit Albers kazala je da je za tu kompaniju ovo istorijski trenutak. Ovaj operater je saopštio da je 5G signalom obuhvatio većinu urbanih zona u Srbiji, i da korisnici već sada mogu da iskuse i do