Počela da radi 5G mreža u Srbiji

Ekapija pre 5 sati
Počela da radi 5G mreža u Srbiji

(Foto: Pixabay.com/Torstensimon) Deo korisnika mobilne telefonije u Srbiji od danas više nije na 4G, već na 5G mreži.

Licencu za 5G mrežu u Srbiji su dobila tri operatora: Telekom Srbija, Yettel i A1, a ukupna vrednost licenci iznosi nešto više od 300 miliona evra. RATEL je objavio sredinom novembra da će svaki operator licencu platiti oko 100 mil EUR. Generalna direktorka A1 Srbija, Judit Albers kazala je da je za tu kompaniju ovo istorijski trenutak. Ovaj operater je saopštio da je 5G signalom obuhvatio većinu urbanih zona u Srbiji, i da korisnici već sada mogu da iskuse i do
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Srbija uključila 5G: Počinje nova era mobilne mreže

Srbija uključila 5G: Počinje nova era mobilne mreže

Kamatica pre 4 sati
Ratel dodelio dozvole za korišćenje 5G Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

Ratel dodelio dozvole za korišćenje 5G Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

Euronews pre 6 sati
RATEL dodelio dozvole za korišćenje 5G mreže Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

RATEL dodelio dozvole za korišćenje 5G mreže Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

RTS pre 6 sati
Yettel pustio 5G

Yettel pustio 5G

Biznis i finansije pre 7 sati
Poslednji korak! Puštena 5G mreža: RATEL dodelio dozvole za korišćenje Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

Poslednji korak! Puštena 5G mreža: RATEL dodelio dozvole za korišćenje Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

Blic pre 7 sati
Ratel dodelio dozvole za korišćenje 5G kompanijama Telekom, Yettel i A1

Ratel dodelio dozvole za korišćenje 5G kompanijama Telekom, Yettel i A1

Biznis.rs pre 7 sati
Ratel dodelio dozvole za korišćenje 5G Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

Ratel dodelio dozvole za korišćenje 5G Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

Nova ekonomija pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TelekomRATELTelefonijaYettela1

Ekonomija, najnovije vesti »

„Branićemo vodoizvorište svojim telima“: Studenti iz Niša pozvali na javnu raspravu o Prostornom planu

„Branićemo vodoizvorište svojim telima“: Studenti iz Niša pozvali na javnu raspravu o Prostornom planu

Danas pre 1 sat
Mićović: Moramo pokrenuti Rafineriju, preuzimanje NIS-a najbolja opcija ako ga Rusi ne prodaju

Mićović: Moramo pokrenuti Rafineriju, preuzimanje NIS-a najbolja opcija ako ga Rusi ne prodaju

Danas pre 1 sat
Biznis forum u Skoplju okupiće sutra 200 makedonskih i srpskih privrednika

Biznis forum u Skoplju okupiće sutra 200 makedonskih i srpskih privrednika

Blic pre 2 sata
Mnogi ovo rade nakon kupovine, a ni ne slute da im preti paprena kazna

Mnogi ovo rade nakon kupovine, a ni ne slute da im preti paprena kazna

Blic pre 2 sata
Lula i Tramp dogovorili ključne korake: Brazilska govedina opet na američkom tržištu

Lula i Tramp dogovorili ključne korake: Brazilska govedina opet na američkom tržištu

Blic pre 2 sata