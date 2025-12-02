Na ovim delovima saobraćaj stoji, a sve otežava i magla! Gužve na sve strane u Beogradu - vozila mile po glavnim saobraćajnicama, vozačima se savetuje oprez!

Kurir pre 1 sat
Na ovim delovima saobraćaj stoji, a sve otežava i magla! Gužve na sve strane u Beogradu - vozila mile po glavnim…

Gužve u saobraćaju su i ovog popodneva na beogradskim ulicama, a vozačima vožnju otežava i magla koja se polako spušta pred noć.

Kao što su sugrađani navikli, usporen saobraćaj standardno je na mostu Gazela, mada gužve nisu zaobišle ni druge delove grada. Kako se vidi na snimcima sa gradskih kamera, automobili se sporo kreću na najfrekventnijim saobraćajnim pravcima. Sve se crveni i na Autokomandi i svim prilazima tom kružnom toku. Na Brankovom mostu još nema velikih gužvi, a uglavnom se stvaraju u jednoj traci, koja vodi ka centru grada. Što se tiče ostalih mostova, gužve u saobraćaju
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Gužve u Beogradu: Zaobiđite ove delove grada, kolaps na ključnim saobraćajnicama (foto)

Gužve u Beogradu: Zaobiđite ove delove grada, kolaps na ključnim saobraćajnicama (foto)

Mondo pre 18 minuta
Putevi prohodni, oprez zbog magle Snega ima mestimično u ovom delu Srbije

Putevi prohodni, oprez zbog magle Snega ima mestimično u ovom delu Srbije

Alo pre 18 minuta
(Foto) Vozila mile, kolaps na sve strane Ogromne gužve u popodnevnom špicu: Najkritičnije u ovim delovima Beograda

(Foto) Vozila mile, kolaps na sve strane Ogromne gužve u popodnevnom špicu: Najkritičnije u ovim delovima Beograda

Blic pre 23 minuta
Haos na ulicama Beograda zbog magle: Kolaps na Autokomadi, na moto-putu i Pančevcu skoro pa nemoguća vidljivost

Haos na ulicama Beograda zbog magle: Kolaps na Autokomadi, na moto-putu i Pančevcu skoro pa nemoguća vidljivost

Večernje novosti pre 4 sati
Apel MUP-a: Zbog guste magle smanjite brzinu kretanja i povećajte odstojanje

Apel MUP-a: Zbog guste magle smanjite brzinu kretanja i povećajte odstojanje

Pressek pre 5 sati
MUP apeluje: Oprez, gusta magla smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj - poštujte ova pravila

MUP apeluje: Oprez, gusta magla smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj - poštujte ova pravila

Euronews pre 6 sati
Vozači, večeras bez ovoga ne krećite na put: Srbiju okovala opasna pojava, MUP izdao saopštenje

Vozači, večeras bez ovoga ne krećite na put: Srbiju okovala opasna pojava, MUP izdao saopštenje

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

magla

Društvo, najnovije vesti »

Mi državu definitivno nemamo

Mi državu definitivno nemamo

Danas pre 3 minuta
Lazović (ZLF): Ruska služba sprovodila nelegalne eksperimente na životinjama u Srbiji

Lazović (ZLF): Ruska služba sprovodila nelegalne eksperimente na životinjama u Srbiji

Beta pre 3 minuta
Tuča u Mionici

Tuča u Mionici

Danas pre 8 minuta
Vrh ledenog brega u okeanu nevidljivih užasa

Vrh ledenog brega u okeanu nevidljivih užasa

Danas pre 13 minuta
Gori hotel u Kostolcu, ljudi evakuisani, na terenu sve hitne službe (foto, video)

Gori hotel u Kostolcu, ljudi evakuisani, na terenu sve hitne službe (foto, video)

Blic pre 3 minuta