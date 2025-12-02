Osuđena bivša premijerka Bangladeša i njena rođaka zbog korupcije: Evo koliko godina robije su dobile

Osuđena bivša premijerka Bangladeša i njena rođaka zbog korupcije: Evo koliko godina robije su dobile

Sud u Bangladešu osudio je bivšu premijerku Šeik Hasinu na pet, i njenu rođaku Tulip Sidik koja je poslanica u parlamantu Velike Britanije na dve godine zatvora zbog korupcije.

Hasina je u novembru osuđena na smrt zbog zločina protiv čovečnosti među kojima su i suzbijanje masovnog ustanka kojim je okončana njena 15-godišnja vladavina prošle godine, i trenutno je u egzilu u Indiji. Sud je u vezi s novom presudom, zbog korupcije, saopštio da je Hasina zloupotrebila svoju moć kao premijerka, dok je Sidik "kriva za koruptivni uticaj na svoju tetku (Hasinu) kako bi pomogla svojoj majci da dobije zemljišnu parcelu.
