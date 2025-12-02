Gužve u Beogradu: Zaobiđite ove delove grada, kolaps na ključnim saobraćajnicama (foto)

Mondo pre 1 sat  |  Tamara Birešić
Gužve u Beogradu: Zaobiđite ove delove grada, kolaps na ključnim saobraćajnicama (foto)

Popodnevni špic ponovo je paralisao saobraćaj u prestonici.

Najveći zastoji su na mostu Gazela, gde se vozila jedva kreću, a u pojedinim delovima grada kolone stoje bez pomeranja. Gužve su se "prelile" i na prilazne saobraćajnice, zbog čega je ovaj deo grada u ovom trenutku praktično neprohodan. Slično stanje je i na Brankovom mostu u smeru ka centru. U smeru ka gradu formiraju se dugi redovi vozila i jedna traka je gotovo konstantno opterećena. Na auto-putu u smeru ka Novom Beogradu situacija je posebno iscrpljujuća -
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Teretnjaci na Batrovcima i Šidu na izlazu iz Srbije čekaju sedam sati

Teretnjaci na Batrovcima i Šidu na izlazu iz Srbije čekaju sedam sati

RTV pre 35 minuta
AMSS upozorava na poledicu i maglu na putevima

AMSS upozorava na poledicu i maglu na putevima

Radio 021 pre 5 minuta
AMSS upozorava: Poledica i magla širom Srbije

AMSS upozorava: Poledica i magla širom Srbije

Serbian News Media pre 29 minuta
Nikad ući u EU: Teretnjaci na Batrovcima i Šidu na izlazu iz Srbije čekaju sedam sati

Nikad ući u EU: Teretnjaci na Batrovcima i Šidu na izlazu iz Srbije čekaju sedam sati

Dnevnik pre 35 minuta
AMSS: Poledica i magla na putevima, na teritoriji Zaječara i Ivanjice raskvašen sneg

AMSS: Poledica i magla na putevima, na teritoriji Zaječara i Ivanjice raskvašen sneg

Novi magazin pre 34 minuta
Čeka se i do 7 sati: Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima, oglasio se AMSS

Čeka se i do 7 sati: Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima, oglasio se AMSS

Alo pre 45 minuta
Upozorenje za vozače: Magla i poledica u Vojvodini, savetuje se poseban oprez! Evo gde je vidljivost najmanja

Upozorenje za vozače: Magla i poledica u Vojvodini, savetuje se poseban oprez! Evo gde je vidljivost najmanja

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Telekom stipendirao studente na Koledžu Evrope, čija je rektorka Federika Mogerini danas privedena

Telekom stipendirao studente na Koledžu Evrope, čija je rektorka Federika Mogerini danas privedena

Danas pre 50 minuta
Dvojica radnika JKP „Naisus“ proglašena krivim za napad na dopisnika N1 Milana Stojanovića

Dvojica radnika JKP „Naisus“ proglašena krivim za napad na dopisnika N1 Milana Stojanovića

Danas pre 40 minuta
Teretnjaci na Batrovcima i Šidu na izlazu iz Srbije čekaju sedam sati

Teretnjaci na Batrovcima i Šidu na izlazu iz Srbije čekaju sedam sati

RTV pre 35 minuta
Vinski park ugrozio mozaike Carke palate Sirmijuma: Krckanje mozaika čuje se na svakom koraku

Vinski park ugrozio mozaike Carke palate Sirmijuma: Krckanje mozaika čuje se na svakom koraku

Nova pre 20 minuta
ALTA banka na Prvoj međunarodnoj konferenciji o inkluziji - društvena odgovornost u praksi

ALTA banka na Prvoj međunarodnoj konferenciji o inkluziji - društvena odgovornost u praksi

Blic pre 25 minuta