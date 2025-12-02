Gužve u Beogradu: Zaobiđite ove delove grada, kolaps na ključnim saobraćajnicama (foto)

Popodnevni špic ponovo je paralisao saobraćaj u prestonici.

Najveći zastoji su na mostu Gazela, gde se vozila jedva kreću, a u pojedinim delovima grada kolone stoje bez pomeranja. Gužve su se "prelile" i na prilazne saobraćajnice, zbog čega je ovaj deo grada u ovom trenutku praktično neprohodan. Slično stanje je i na Brankovom mostu u smeru ka centru. U smeru ka gradu formiraju se dugi redovi vozila i jedna traka je gotovo konstantno opterećena. Na auto-putu u smeru ka Novom Beogradu situacija je posebno iscrpljujuća -