Hoće li biti goriva na pumpama i da li će cene skočiti? Danas staje Rafinerija u Pančevu, stručnjaci otkrili šta dalje

Višemesečna neizvesnost oko sudbine Naftne industrije Srbije (NIS) dodatno se zakompikovala za danas najavljenim prastankom rada Rafinerije u Pančevu nakon što je NIS već 54 dana pod američkim sankcijama.

Mesecima unazad državni vrh i stručna javnost ističu da se oko naftne kompanije vode političke igre na globalnom nivou. Međutim, građane Srbije zanima samo jedno - da li će sutra biti benzina na pumpama i po kojoj ceni. Kako je objasnio Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije prestanak rada Rafinerije u Pančevu suštinski ništa neće promeniti, barem ne danas. "NIS je već u tom nekom režimu minimalnog rada, a tržište maloprodaje naftnim derivatima će biti snabdeveno