Veliko priznanje za bivšeg košarkaša Partizana: Dušan Miletić je MVP

Mondo pre 21 minuta  |  Jelena Bijeljić
Veliko priznanje za bivšeg košarkaša Partizana: Dušan Miletić je MVP

Nekadašnji košarkaš Partizana, a sada član rumunskog Kluža Dušan Miletić prograšen je za MVP-ja meseca novembra u ABA ligi.

Njegov tim je zabeležio maksimalan učinak u ovom mesecu, dok je Miletić imao zapažene partije i u Evrokupu. Dušan Miletić beležio je 17 poena, 5,3 skoka i 1,8 asistenciju uz indeks korisnosti 24,8 u novembru. Prosečno u sezoni beleži 15,7 poena, 6,9 skokova i 1,6 asistenciju za indeks korisnosti 22,7. Sada ga čeka okršaj protiv nekadašnjeg kluba 7. decembra i nema sumnje da će imati veliki motiv da ponovi dosadašnje partije. Miletić je bio u Partizanu od 2019. do
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Dušan blista u Rumuniji!

Dušan blista u Rumuniji!

Sputnik pre 22 minuta
Košarkaš Kluža Miletić najkorisniji igrač ABA lige za novembar

Košarkaš Kluža Miletić najkorisniji igrač ABA lige za novembar

Radio sto plus pre 22 minuta
Srbin je MVP! Dušan briljirao u novembru, pa dobio priznanje

Srbin je MVP! Dušan briljirao u novembru, pa dobio priznanje

Kurir pre 1 sat
Novembar na Jadranu u znaku Dušana Miletića!

Novembar na Jadranu u znaku Dušana Miletića!

Sportske.net pre 2 sata
Dončić igrač nedelje na Zapadu, Branson najbolji na Istoku

Dončić igrač nedelje na Zapadu, Branson najbolji na Istoku

B92 pre 1 sat
Alimpijević ga je sa pravom pozvao u reprezentaciju: Dušan Miletić proglašen za MVP-a novembra u ABA ligi

Alimpijević ga je sa pravom pozvao u reprezentaciju: Dušan Miletić proglašen za MVP-a novembra u ABA ligi

Telegraf pre 2 sata
Miletić MVP meseca ABA lige! Bivši košarkaš Partizana najkorisniji košarkaš u novembru

Miletić MVP meseca ABA lige! Bivši košarkaš Partizana najkorisniji košarkaš u novembru

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanABA liga

Sport, najnovije vesti »

Član Skupštine FSS posle meča OFK Beograd – Crvena zvezda: „Školski primer narušavanja integriteta takmičenja“

Član Skupštine FSS posle meča OFK Beograd – Crvena zvezda: „Školski primer narušavanja integriteta takmičenja“

Danas pre 47 minuta
Ostoja u tišini menjao statut Partizana pre odlaska Željka: Stekao ogromnu moć i isključio navijače

Ostoja u tišini menjao statut Partizana pre odlaska Željka: Stekao ogromnu moć i isključio navijače

Nova pre 47 minuta
Katastrofa za Šturm pred Zvezdu - Ključni igrač van terena do kraja sezone

Katastrofa za Šturm pred Zvezdu - Ključni igrač van terena do kraja sezone

Sportske.net pre 26 minuta
Novi Elšnikov ugovor: Evo šta su Zvezda i Slovenac dogovorili u vezi njegovog transfera!

Novi Elšnikov ugovor: Evo šta su Zvezda i Slovenac dogovorili u vezi njegovog transfera!

Hot sport pre 46 minuta
Jedan od razloga je bizaran: zbog ovoga „Zvezdin Mesi“ nema minutažu u novom klubu!

Jedan od razloga je bizaran: zbog ovoga „Zvezdin Mesi“ nema minutažu u novom klubu!

Hot sport pre 12 minuta