Veliko priznanje za bivšeg košarkaša Partizana: Dušan Miletić je MVP

Nekadašnji košarkaš Partizana, a sada član rumunskog Kluža Dušan Miletić prograšen je za MVP-ja meseca novembra u ABA ligi.

Njegov tim je zabeležio maksimalan učinak u ovom mesecu, dok je Miletić imao zapažene partije i u Evrokupu. Dušan Miletić beležio je 17 poena, 5,3 skoka i 1,8 asistenciju uz indeks korisnosti 24,8 u novembru. Prosečno u sezoni beleži 15,7 poena, 6,9 skokova i 1,6 asistenciju za indeks korisnosti 22,7. Sada ga čeka okršaj protiv nekadašnjeg kluba 7. decembra i nema sumnje da će imati veliki motiv da ponovi dosadašnje partije. Miletić je bio u Partizanu od 2019. do