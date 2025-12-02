Vozači, večeras bez ovoga ne krećite na put: Srbiju okovala opasna pojava, MUP izdao saopštenje

Mondo pre 46 minuta  |  Tamara Birešić
Vozači, večeras bez ovoga ne krećite na put: Srbiju okovala opasna pojava, MUP izdao saopštenje

U toku noći na području Vojvodine, Beograda, u kotlinama i dolinama reka, kao i na Pešterskoj visoravni i planinskimpredelimajugozapadne Srbije, formirala se gusta magla koja smanjuje vidljivost na 100 do 500 metara, a lokalno i manje, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Magla je evidentirana u sledećim gradovima i područjima Srbije: U Bačkoj Palanci, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu u večernjim časovima je bila prisutna sumaglica, dok je u Valjevu, Kragujevcu, Crnom Vrhu, Zlatiboru, Kopaoniku i pojedinim planinskim predelima registrovano oblačno vreme. Prema današnjim prognozama, magla se očekuje i večeras, uz upozorenje na poledicu i moguće zaleđivanje mokrih površina, pri čemu horizontalna vidljivost lokalno može pasti
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

MUP apeluje: Oprez, gusta magla smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj - poštujte ova pravila

MUP apeluje: Oprez, gusta magla smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj - poštujte ova pravila

Euronews pre 11 minuta
Vreme: Mraz i magla na jugoistoku Srbije

Vreme: Mraz i magla na jugoistoku Srbije

Jug press pre 31 minuta
Gusta magla usporava saobraćaj širom Srbije, višesatna čekanja za teretna vozila na granicama

Gusta magla usporava saobraćaj širom Srbije, višesatna čekanja za teretna vozila na granicama

Novi magazin pre 26 minuta
Danas oblačno, uveče slaba kiša

Danas oblačno, uveče slaba kiša

Novi magazin pre 31 minuta
MUP: Zbog guste magle apelujemo da se smanji brzina kretanja i poveća odstojanje

MUP: Zbog guste magle apelujemo da se smanji brzina kretanja i poveća odstojanje

Sputnik pre 1 sat
Srbija zamagljena! Oprez – popodne nam stiže i ova pojava! Prognoza do kraja sedmice

Srbija zamagljena! Oprez – popodne nam stiže i ova pojava! Prognoza do kraja sedmice

Telegraf pre 1 sat
Zbog guste magle, MUP apeluje da se smanji brzina kretanja i poveća odstojanje

Zbog guste magle, MUP apeluje da se smanji brzina kretanja i poveća odstojanje

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaZlatiborMUPBačkaBačka PalankaKopaonikValjevoKragujevacRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

ANEM ALARM: Više napada na medijske radnike u Negotinu, ministar policije da podnese ostavku

ANEM ALARM: Više napada na medijske radnike u Negotinu, ministar policije da podnese ostavku

Cenzolovka pre 11 minuta
Trampov pritisak da se okonča rat u Ukrajini budi strah od lošeg sporazuma za Evropu

Trampov pritisak da se okonča rat u Ukrajini budi strah od lošeg sporazuma za Evropu

Beta pre 6 minuta
Majstorović: Građani očekuju da zvaničnici EU javno reaguju na kršenje prava

Majstorović: Građani očekuju da zvaničnici EU javno reaguju na kršenje prava

Beta pre 11 minuta
„Zauvek prijatelji“: Beogradska filharmonija slavi Mehtin 90. rođendan i prvi put nastupa u Indiji uz najveće svetske zvezde…

„Zauvek prijatelji“: Beogradska filharmonija slavi Mehtin 90. rođendan i prvi put nastupa u Indiji uz najveće svetske zvezde

Nova pre 1 minut
Dve nagrade za vranjsku učenicu Sofiju Arsić na Riznici talenata

Dve nagrade za vranjsku učenicu Sofiju Arsić na Riznici talenata

Vranje news pre 1 minut