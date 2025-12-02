Vozači, večeras bez ovoga ne krećite na put: Srbiju okovala opasna pojava, MUP izdao saopštenje

U toku noći na području Vojvodine, Beograda, u kotlinama i dolinama reka, kao i na Pešterskoj visoravni i planinskimpredelimajugozapadne Srbije, formirala se gusta magla koja smanjuje vidljivost na 100 do 500 metara, a lokalno i manje, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Magla je evidentirana u sledećim gradovima i područjima Srbije: U Bačkoj Palanci, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu u večernjim časovima je bila prisutna sumaglica, dok je u Valjevu, Kragujevcu, Crnom Vrhu, Zlatiboru, Kopaoniku i pojedinim planinskim predelima registrovano oblačno vreme. Prema današnjim prognozama, magla se očekuje i večeras, uz upozorenje na poledicu i moguće zaleđivanje mokrih površina, pri čemu horizontalna vidljivost lokalno može pasti