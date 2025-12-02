Rafinerija pred zaustavljanjem, i dalje se čeka odgovor o produžetku licence NIS-u

Rafinerija pred zaustavljanjem, i dalje se čeka odgovor o produžetku licence NIS-u
Rafinerija u Pančevu danas će, posle višednevne faze tzv. tople cirkulacije, i zvanično prestati sa radom ako Sjedinjene Države u međuvremenu ne izdaju licencu za nastavak rada Naftne industrije Srbije (NIS), a predsednik Aleksandar Vučić tim povodom za danas je najavio sastanak sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje. "Nemam nikakvih novosti, ne verujem da će ih biti. Težak period je pred nama, ali pripremili smo se. Sutra u pola 11
