Visok nivo zagađenja vazduha u Srbiji tokom zimskog perioda sa zdravstvenim rizicima

Naslovi.ai pre 58 minuta
Visok nivo zagađenja vazduha u Srbiji tokom zimskog perioda sa zdravstvenim rizicima

Zagađenje vazduha u Beogradu i širom Srbije dostiglo je visok nivo, uz maglu i stabilno vreme koje pogoduju zadržavanju štetnih čestica.

Zagađenje vazduha u Srbiji je povećano, sa indeksom kvaliteta vazduha koji se kreće od 150 do 350 u različitim delovima zemlje, naročito u Beogradu i Lazarevcu. Magla i odsustvo vetra doprinose zadržavanju zagađujućih čestica u atmosferi, što pogoršava kvalitet vazduha. N1 Info Radio 021 Danas Nova

Najveće zagađenje zabeleženo je u Lazarevcu, Voždovcu i Grockoj, sa koncentracijama PM2.5 čestica koje predstavljaju veoma loš i izuzetno loš kvalitet vazduha. U Vranju je zagađenje dostiglo indeks 393 μg/m³, što ukazuje na ozbiljnu opasnost po zdravlje. Blic Vranje news Novi magazin

Vremenski uslovi kao što su magla, niske temperature i stabilno vreme bez vetra doprinose zadržavanju aerozagađenja u nižim slojevima atmosfere. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na moguću poledicu i smanjenu vidljivost zbog magle, što dodatno otežava uslove za stanovništvo. Vreme Blic Moj Novi Sad

Povezane vesti »

Jača zima, osetnije zagađenje: Vazduh danas u Beogradu, ali i drugim delovima zemlje, štetan po zdravlje

Jača zima, osetnije zagađenje: Vazduh danas u Beogradu, ali i drugim delovima zemlje, štetan po zdravlje

Mašina pre 1 sat
Vazduh u Leskovcu među najzagađenijima u Srbiji, ne preporučuje se boravak napolju

Vazduh u Leskovcu među najzagađenijima u Srbiji, ne preporučuje se boravak napolju

Jugmedia pre 2 sata
"Vreme je: Opasno!" Hitno upozorenje RHMZ: Zbog 2 pojave meteoalarmi na snazi naredna 3 dana

"Vreme je: Opasno!" Hitno upozorenje RHMZ: Zbog 2 pojave meteoalarmi na snazi naredna 3 dana

Blic pre 2 sata
Vazduh u Srbiji najzagađeniji u regionu

Vazduh u Srbiji najzagađeniji u regionu

Novi magazin pre 3 sata
Zagađenje vazduha u Vranju alarmantno, koncentracija štetnih čestica znatno veća od dozvoljene

Zagađenje vazduha u Vranju alarmantno, koncentracija štetnih čestica znatno veća od dozvoljene

Vranje news pre 3 sata
Vazduh u Srbiji najlošiji u regionu: Zagađenje u Beogradu alarmantno, najgore u Aranđelovcu i Prokuplju

Vazduh u Srbiji najlošiji u regionu: Zagađenje u Beogradu alarmantno, najgore u Aranđelovcu i Prokuplju

Nedeljnik pre 4 sati
"Veoma nezdrav vazduh" u Srbiji Najveće zagađenje ovog jutra je u ovom mestu, a evo kakva je situacija u Beogradu

"Veoma nezdrav vazduh" u Srbiji Najveće zagađenje ovog jutra je u ovom mestu, a evo kakva je situacija u Beogradu

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeLazarevacGrocka

Društvo, najnovije vesti »

Vujić: Ustavom propisano da Vrhovni javni tužilac za svoj rad odgovara Skupštini

Vujić: Ustavom propisano da Vrhovni javni tužilac za svoj rad odgovara Skupštini

RTV pre 15 minuta
Odbor SANU zabrinut zbog osnivanja Fakulteta za srpske studije uprkos negativnom mišljenju

Odbor SANU zabrinut zbog osnivanja Fakulteta za srpske studije uprkos negativnom mišljenju

Nedeljnik pre 5 minuta
Umro mladi novinar Novak Grujić. Preminuo samo tri dana pred 45. rođendan.

Umro mladi novinar Novak Grujić. Preminuo samo tri dana pred 45. rođendan.

Blic pre 10 minuta
Sutra umereno oblačno uz mestimičnu kišu, jak jugoistočni vetar na udaru Srbije

Sutra umereno oblačno uz mestimičnu kišu, jak jugoistočni vetar na udaru Srbije

NIN pre 5 minuta
"Novac će kao kao koncept nestati!" Ilon Mask se zalaže se za H-1B vize, kaže da Trampove carine "iskrivljuju" tržišta

"Novac će kao kao koncept nestati!" Ilon Mask se zalaže se za H-1B vize, kaže da Trampove carine "iskrivljuju" tržišta

Blic pre 5 minuta