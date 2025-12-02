Visok nivo zagađenja vazduha u Srbiji tokom zimskog perioda sa zdravstvenim rizicima

Naslovi.ai pre 58 minuta

Zagađenje vazduha u Beogradu i širom Srbije dostiglo je visok nivo, uz maglu i stabilno vreme koje pogoduju zadržavanju štetnih čestica.

Zagađenje vazduha u Srbiji je povećano, sa indeksom kvaliteta vazduha koji se kreće od 150 do 350 u različitim delovima zemlje, naročito u Beogradu i Lazarevcu. Magla i odsustvo vetra doprinose zadržavanju zagađujućih čestica u atmosferi, što pogoršava kvalitet vazduha.

Najveće zagađenje zabeleženo je u Lazarevcu, Voždovcu i Grockoj, sa koncentracijama PM2.5 čestica koje predstavljaju veoma loš i izuzetno loš kvalitet vazduha. U Vranju je zagađenje dostiglo indeks 393 μg/m³, što ukazuje na ozbiljnu opasnost po zdravlje.

Vremenski uslovi kao što su magla, niske temperature i stabilno vreme bez vetra doprinose zadržavanju aerozagađenja u nižim slojevima atmosfere. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na moguću poledicu i smanjenu vidljivost zbog magle, što dodatno otežava uslove za stanovništvo.