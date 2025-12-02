Drugi dan zagađenja vazduha u Beogradu

Nedeljnik pre 2 sata
Sajt Beoeko je objavio da je srednja ocena kvaliteta vazduha na području Beograda „zagađen“, kao i juče.

Po podacima sa 30 mernih stanica u 17,59 časova, na samo dve stanice kvalitet vazduha je „dobar“: Mirijevo i Obrenovac – Ušće. Na osam mernih stanica kvalitet vazduha je „prihvatljiv“: Despota Stefana, Jajinci, Vinča, Dragiša Mišović, Topčiderska zvezda, Vračar Dom zdrvalja, Mladenovac i Resnik. Ocena „zagađen“ je po podacima merenja vazduha stanica Ovča, Omladinskih brigada, Obrenovac, Lazarevac, Veliki Crljeni, Bežnijska kosa, Banovo brdo, Ada – petlja i Surčin,
