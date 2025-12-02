Drugi dan zagađenja vazduha u Beogradu

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Drugi dan zagađenja vazduha u Beogradu

Sajt Beoeko je objavio da je srednja ocena kvaliteta vazduha na području Beograda "zagađen", kao i juče.

Po podacima sa 30 mernih stanica u 17.59 časova, na samo dve stanice kvalitet vazduha je "dobar": Mirijevo i Obrenovac - Ušće. Na osam mernih stanica kvalitet vazduha je "prihvatljiv": Despota Stefana, Jajinci, Vinča, Dragiša Mišović, Topčiderska zvezda, Vračar Dom zdrvalja, Mladenovac i Resnik. Ocena "zagađen" je po podacima merenja vazduha stanica Ovča, Omladinskih brigada, Obrenovac, Lazarevac, Veliki Crljeni, Bežnijska kosa, Banovo brdo, Ada - petlja i Surčin,
