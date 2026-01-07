Vremeplov: Umro Nikola Tesla

NOVI SAD - Na današnji dan 1943. godine umro je srpski naučnik i pronalazač Nikola Tesla. Po mnogima, jedan od najvećih umova u istoriji. Njegovim izumima u mnogo čemu postavljen je pravac naučno-tehničkog razvoja u 20. veku. Rođen je kao sin seoskog pravoslavnog sveštenika. Studirao je elektrotehniku, ali je nikada nije završio. Nasuprot svim velikim autoritetima njegovog vremena instistirao je na korišćenju naizmenične struje namesto jednosmerne. Pronašao je obrtno magnetno polje, indukcioni motor,

Danas je sreda, 7. januar, sedmi dan 2026. godine. 1536- Umrla je engleska kraljica španskog porekla Katarina Aragonska, prva od šest žena engleskog kralja HenrijaVIII. Njihov razvod bez dozvole pape izazvao je englesku crkvenu reformaciju i odvajanje od katoličke crkve. 1537- Ubijen je poglavar Firence Alesandro de Mediči, kojeg je nasledio Kozmo de Mediči, veliki vojvoda toskanski, bankar i pokrovitelj naučnika i umetnika. 1598- Na ruski presto stupio je Boris