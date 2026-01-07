Vremeplov: Umro Nikola Tesla

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vremeplov: Umro Nikola Tesla

NOVI SAD - Na današnji dan 1943. godine umro je srpski naučnik i pronalazač Nikola Tesla. Po mnogima, jedan od najvećih umova u istoriji. Njegovim izumima u mnogo čemu postavljen je pravac naučno-tehničkog razvoja u 20. veku. Rođen je kao sin seoskog pravoslavnog sveštenika. Studirao je elektrotehniku, ali je nikada nije završio. Nasuprot svim velikim autoritetima njegovog vremena instistirao je na korišćenju naizmenične struje namesto jednosmerne. Pronašao je obrtno magnetno polje, indukcioni motor,

Danas je sreda, 7. januar, sedmi dan 2026. godine. 1536- Umrla je engleska kraljica španskog porekla Katarina Aragonska, prva od šest žena engleskog kralja HenrijaVIII. Njihov razvod bez dozvole pape izazvao je englesku crkvenu reformaciju i odvajanje od katoličke crkve. 1537- Ubijen je poglavar Firence Alesandro de Mediči, kojeg je nasledio Kozmo de Mediči, veliki vojvoda toskanski, bankar i pokrovitelj naučnika i umetnika. 1598- Na ruski presto stupio je Boris
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan umro je Nikola Tesla. Genijalac preminuo pre 83 godine na Božić, siromašan i usamljen u njujorškom hotelu

Na današnji dan umro je Nikola Tesla. Genijalac preminuo pre 83 godine na Božić, siromašan i usamljen u njujorškom hotelu

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadNikola TeslaEngleskaTesla

Društvo, najnovije vesti »

Veliki broj Nišlija bio na lomljenu česnice u crkvi cara Konstantina

Veliki broj Nišlija bio na lomljenu česnice u crkvi cara Konstantina

Medijska kutija pre 18 minuta
Badnji dan i Božić u Vranju

Badnji dan i Božić u Vranju

Vranje news pre 1 sat
RHMZ izdao večeras novo upozorenje

RHMZ izdao večeras novo upozorenje

Danas pre 1 sat
(FOTO) Veliki broj vernika palio badnjak ispred Hrama Svetog Save na Vračaru

(FOTO) Veliki broj vernika palio badnjak ispred Hrama Svetog Save na Vračaru

Danas pre 1 sat
Počela proslava Božića u Srbiji, episkop Aleksej služi liturgiju u Hramu Svetog Save

Počela proslava Božića u Srbiji, episkop Aleksej služi liturgiju u Hramu Svetog Save

RTV pre 2 sata