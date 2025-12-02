Aksios: Vitkof i Kušner sastaće se sa Zelenskim u sredu nakon razgovora sa Putinom

NIN pre 50 minuta  |  Tanjug
Aksios: Vitkof i Kušner sastaće se sa Zelenskim u sredu nakon razgovora sa Putinom

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner sastaće se u sredu sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u Evropi kako bi ga izvestili o razgovorima sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Kremlju, saznaje Aksios.

Dvojica američkih zvaničnika danas se sastaju s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Kremlju kako bi mu predstavili izmenjen mirovni plan s 28 na 19 tačaka, a sastanak u Moskvi usledio je nakon dve nedelje intenzivne dimplomatije oko Trampovog plana, uključujući dve runde pregovora između SAD i Ukrajine. Vladimir Putin je, piše Aksios, ocenio da početni američki plan može poslužiti kao osnova za pregovore, ali je naznačio da neće popustiti u svojim tvrdim
