Marković: Ne očekujem da će stići američka licenca, banke će uskoro blokirati račune NIS-a

Stručnjak za energetiku Željko Marković rekao je danas da ne očekuje da će stići potvrda američke administracije o produžetku licence za poslovanje Naftne industrije Srbije (NIS), kao da će njena rafinerija u Pančevu prestati da radi. “Amerikanci se ne oglašavaju iz prostog razloga – oni su uveli sankcije, sankcije su na snazi, ne vide da se nešto promenilo, zašto bi”, rekao je Marković za RTS. Dodao je da nema novih informacija u vezi sa radom Rafinerije u