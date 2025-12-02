Himera protiv koje se svet uzaludno bori

Pavle Simjanović
Himera protiv koje se svet uzaludno bori

Republikanska konvencija koja, uz prikaz duševnog stanja glavnog junaka i ponižavajućih životnih okolnosti, zauzima celokupnu prvu epizodu serije, najuzbudljivijih je televizijskih trideset minuta ove godine

Godina je 1880, a američki politički spektar je ogledalo današnjeg – i to ne u smislu portala ka istini, kako se taj izraz često pogrešno navodi. Naime, sve je bilo naopako i Republikanska partija, osnovana 1854. godine, zastupala je napredne vrednosti – opet u izvornom smislu, a ne kao na područjima na kojima je „naprednost“ ukaljana za sva vremena – dok su demokrate imale bazu podrške na sveže nerobovlasničkom Jugu. Abraham Linkoln, duboko duhovan čovek koji nije
