Tužilaštvo u Kragujevcu formiralo predmet zbog urušavanja potpornog zida kod Centra izvrsnosti

RTK pre 3 sata
Tužilaštvo u Kragujevcu formiralo predmet zbog urušavanja potpornog zida kod Centra izvrsnosti

Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu formiralo je predmet povodom obrušavanja potpornih zidova i dela pristupne saobraćajnice kod kompleksa Centar izvrsnosti u tom gradu 28. novembra.

Kako se navodi u saopštenju, obavešten je dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu, koji je naložio policiji vršenje uviđaja, obaveštavanje Građevinske inspekcije, kao i hitno preduzimanje drugih mera i radnji, kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti tog događaja i eventualno postojanje elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti. Javnost će biti blagovremeno obaveštavana o daljem toku postupka, navedeno je u saopštenju
