OJT u Kragujevcu formirao predmet povodom urušavanja saobraćajnice

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu formiralo je predmet povodom obrušavanja potpornih zidova i dela pristupne saobraćajnice kod kompleksa Centar izvrsnosti u tom gradu 28. novembra.

Kako se navodi u saopštenju, obavešten je dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštvava u Kragujevcu, koji je naložio policiji vršenje uviđaja, obaveštavanje Građevinske inspekcije, kao i hitno preduzimanje drugih mera i radnji, kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti tog događaja i eventuano postojanje elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti. Javnost će biti blagovremeno obaveštavana o daljem toku postupka, navedeno je u saopštenju
