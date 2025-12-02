Srbija upisala veliku i važnu pobedu protiv Španije na Svetskom prvenstvu

RTS pre 3 sata
Srbija upisala veliku i važnu pobedu protiv Španije na Svetskom prvenstvu

Rukometašice Srbije pobedile su selekciju Španije, rezultatom 31:29 (17:19) u prvom meču druge runde Svetskog prvenstva.

Ženska rukometna reprezentacija Srbije ostvarila je veliku i dragocenu pobedu na početku druge faze Svetskog prvenstva, savladavši selekciju Španije. Posle izuzetnog preokreta u drugom poluvremenu, srpske rukometašice pokazale su karakter, borbeni duh i timsku saglasnost koja ih može voditi ka plasmanu među osam najboljih na svetu. Prvih 30 minuta donelo je izjednačenu i dinamičnu igru sa obe strane. Španija je imala rezultatsku inicijativu, u nekoliko navrata je
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

VIDEO Čudesna odbrana Srpkinje u poslednjem minutu: Srbija šokirala Španiju, sve je bliže četvrtfinalu Svetskog prvenstva

VIDEO Čudesna odbrana Srpkinje u poslednjem minutu: Srbija šokirala Španiju, sve je bliže četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Nova pre 2 sata
(VIDEO) Crna Gora „ulovila“ Island, borba za TOP 8 se nastavlja!

(VIDEO) Crna Gora „ulovila“ Island, borba za TOP 8 se nastavlja!

Sport klub pre 2 sata
Risović posle preokreta: Verovala sam, odbrana je odlučila

Risović posle preokreta: Verovala sam, odbrana je odlučila

Sport klub pre 3 sata
Rukometašice Srbije pobedile Španiju 31:29 na Svetskom prvenstvu u Dortmundu

Rukometašice Srbije pobedile Španiju 31:29 na Svetskom prvenstvu u Dortmundu

Radio 021 pre 3 sata
(VIDEO) Furiozna Srbija od minus šest do pobede protiv Španije!

(VIDEO) Furiozna Srbija od minus šest do pobede protiv Španije!

Sport klub pre 3 sata
Nestvarna pobeda Srbije nad Španijom!

Nestvarna pobeda Srbije nad Španijom!

B92 pre 3 sata
Veliki preokret i pobeda rukometašica Srbije protiv Španije na Svetskom prvenstvu

Veliki preokret i pobeda rukometašica Srbije protiv Španije na Svetskom prvenstvu

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometSvetsko prvenstvoCrna GoraRTSTanjugFarska OstrvaDortmundŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Željko Obradović se prvi put obratio javnosti nakon ostavke: Odluka koju sam doneo bila je veoma teška za mene

Željko Obradović se prvi put obratio javnosti nakon ostavke: Odluka koju sam doneo bila je veoma teška za mene

Danas pre 58 minuta
Krcata Arena očekuje Barselonu: Karte rasprodate za svega šest minuta

Krcata Arena očekuje Barselonu: Karte rasprodate za svega šest minuta

Danas pre 1 sat
Putin: Ne želimo sukob, ali ako Evropa hoće – mi smo spremni

Putin: Ne želimo sukob, ali ako Evropa hoće – mi smo spremni

Danas pre 58 minuta
Slavni Italijan završio igračku karijeru

Slavni Italijan završio igračku karijeru

Danas pre 2 sata
Serena Vilijams se vraća iz penzije? Jedan detalj ukazuje kada bismo ponovo mogli da je gledamo na terenu

Serena Vilijams se vraća iz penzije? Jedan detalj ukazuje kada bismo ponovo mogli da je gledamo na terenu

Danas pre 2 sata