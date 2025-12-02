Srbija upisala veliku i važnu pobedu protiv Španije na Svetskom prvenstvu

Rukometašice Srbije pobedile su selekciju Španije, rezultatom 31:29 (17:19) u prvom meču druge runde Svetskog prvenstva.

Ženska rukometna reprezentacija Srbije ostvarila je veliku i dragocenu pobedu na početku druge faze Svetskog prvenstva, savladavši selekciju Španije. Posle izuzetnog preokreta u drugom poluvremenu, srpske rukometašice pokazale su karakter, borbeni duh i timsku saglasnost koja ih može voditi ka plasmanu među osam najboljih na svetu. Prvih 30 minuta donelo je izjednačenu i dinamičnu igru sa obe strane. Španija je imala rezultatsku inicijativu, u nekoliko navrata je