U Srbiji oblačno, u pojedinim delovima sa kišom, temperature do 11 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i zapadne, posle podne da se proširi i na ostale predele Srbije, a slaba kiša se uveče i tokom noći očekuje mestimično u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i donjem Podunavlju u pojačanju, dok će se temperature kretati u rasponu od minus tri do 11 stepeni. U Novom Sadu se ujutru očekuju magla ili niska oblačnost, na širem području grada i slab mraz, dok će tokom dana biti pretežno oblačno, sa najvišom dnevnom temperaturom oko osam stepeni. Od petka se ponovo u većini krajeva zemlje očekuju slabe, sporadične padavine, uglavnom u vidu kiše,