U Srbiji oblačno, u pojedinim delovima sa kišom, temperature do 11 stepeni

RTV pre 16 minuta  |  Tanjug
U Srbiji oblačno, u pojedinim delovima sa kišom, temperature do 11 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i zapadne, posle podne da se proširi i na ostale predele Srbije, a slaba kiša se uveče i tokom noći očekuje mestimično u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i donjem Podunavlju u pojačanju, dok će se temperature kretati u rasponu od minus tri do 11 stepeni. U Novom Sadu se ujutru očekuju magla ili niska oblačnost, na širem području grada i slab mraz, dok će tokom dana biti pretežno oblačno, sa najvišom dnevnom temperaturom oko osam stepeni. Od petka se ponovo u većini krajeva zemlje očekuju slabe, sporadične padavine, uglavnom u vidu kiše,
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Novi Sad: Studenti Filozofskog fakulteta sutra obeležavaju godišnjicu početka blokade

Novi Sad: Studenti Filozofskog fakulteta sutra obeležavaju godišnjicu početka blokade

Nedeljnik pre 3 sata
5. Novosadski Zimzolend - novogodišnja čarolija ponovo u Novom Sadu na Trgu slobode

5. Novosadski Zimzolend - novogodišnja čarolija ponovo u Novom Sadu na Trgu slobode

Moj Novi Sad pre 3 sata
Godinu dana od blokade: Studenti ponovo dižu glas na Filozofskom fakultetu

Godinu dana od blokade: Studenti ponovo dižu glas na Filozofskom fakultetu

Moj Novi Sad pre 3 sata
Godišnjica blokade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Aktivisti pod optužnicom za „rušenje ustavnog poretka“

Godišnjica blokade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Aktivisti pod optužnicom za „rušenje ustavnog poretka“

Serbian News Media pre 3 sata
Novi Sad preko IPA projekta opremio "Svilaru": Investicija vredna više od 100.000 evra

Novi Sad preko IPA projekta opremio "Svilaru": Investicija vredna više od 100.000 evra

B92 pre 4 sati
Udruženje tkalja Novog Sada 30 godina čuvar tradicije

Udruženje tkalja Novog Sada 30 godina čuvar tradicije

RTV pre 6 sati
„Šestica“ sutra menja trasu

„Šestica“ sutra menja trasu

NoviSad.com pre 7 sati

Ključne reči

Novi SadBanat

Vojvodina, najnovije vesti »

U Srbiji oblačno, u pojedinim delovima sa kišom, temperature do 11 stepeni

U Srbiji oblačno, u pojedinim delovima sa kišom, temperature do 11 stepeni

RTV pre 16 minuta
Pravi bebi bum u Kragujevcu! Tokom prethodne nedelje rođene 24 bebe, 14 dečaka i 10 devojčica

Pravi bebi bum u Kragujevcu! Tokom prethodne nedelje rođene 24 bebe, 14 dečaka i 10 devojčica

Kurir pre 51 minuta
Slavna glumica se udavala 5 puta, a poslednji brak bio joj je koban: Sumja se da joj je muž preneo HIV, rak je pobedila ali ne…

Slavna glumica se udavala 5 puta, a poslednji brak bio joj je koban: Sumja se da joj je muž preneo HIV, rak je pobedila ali ne i opaki virus

Kurir pre 3 sata
Madona napala Donalda Trampa zbog njegove odluke: "Kladim se da nikada nije gledao kako mu najbolji prijatelj umire od side"

Madona napala Donalda Trampa zbog njegove odluke: "Kladim se da nikada nije gledao kako mu najbolji prijatelj umire od side"

Kurir pre 2 sata
Festival božićnog kolača Česnica čuva nematerijalno kulturno nasleđe raznih naroda

Festival božićnog kolača Česnica čuva nematerijalno kulturno nasleđe raznih naroda

I Love Zrenjanin pre 4 sati