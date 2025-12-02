Haljina otkrila zadnjicu, donjeg veša nema! Vrelo izdanje Nataše Bekvalac - okrenula leđa kameri, kad ono...

Poznata pevačica Nataša Bekvalac još jednom je privukla pažnju izazovnim izdanjem, a poslednja fotografija koju je podelila na Instagramu mnoge je ostavila beu daha.

Na slici, Nataša pozira u haljini sa golim leđima, a duboki prorez otkriva deo njene zadnjice. Pevačica je pokazala i da ispod haljine nije nosila donji veš, što je izazvalo brojne reakcije pratilaca. Inače, ova fotografija je nastala tokom snimanja spota za pesmu "Nemir" koju je snimila sa kolegom Reljom Popovićem. Podsetimo, (Telegraf.rs)