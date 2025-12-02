Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu

Jedna osoba preminula je u Kliničkom centru Vojvodine od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u centru Novog Sada. Dvoje povređenih je pušteno na kućno lečenje, prenosi RTS.

U centru Novog Sada, u Jevrejskoj ulici kod Sinagoge, sinoć oko 22 časa, došlo je do teške saobraćajne nesreće, a kako je saopštio PR Zavoda za urgentnu medicinu dr Zoran Krulj, po prvom prioritetu zbrinuto je petoro povređenih. „Intervenisale su četiri urgentne lekarske ekipe. Na odeljenje reanimacije Univerzitetskog centra prevezeni su žena (2001) sa politraumatskim povredama, bez svesti, hemodinamski nestabilna i muškarac (1972) sa politraumatskim povredama,