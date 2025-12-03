Oglasio se ministar prosvete o stanju u Petoj beogradskoj gimnaziji: "To će se desiti u najkraćem mogućem roku"

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je u zgradu Pete beogradske gimnazije danas ušla vršilac dužnosti direktora te ustanove Danka Nešović u pratnji nadležnih službi, jer su se uslovi za to stekli nakon što su N. N. lica koja su neovlašćeno zaposela tu zgradu napustila objekat

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, Stanković je rekao da će povratak učenika u školu biti moguć kada sve nadležne gradske službe pregledaju zgradu. Prema njegovim rečima postupak popisa imovine škole i utvrđivanje činjeničnog stanja započeo je odmah kako bi se što pre obezbedili adekvatni uslovi za bezbedan povratak učenika, kao i za rad i nastavu u toj obrazovno-vaspitnoj ustanovi. Stanković je naveo da nema govora o gašenju škole i prenameni objekta, kao