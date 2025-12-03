Direktorka Pete beogradske gimnazije ušla u školu posle blokade: "Nakon što su NN lica zaposela zgradu"

V. d. direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović ušla je u zgradu škole koja je prethodno bila blokirana.

Kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, uslovi za ponovni ulazak u objekat škole stekli su se nakon što su "NN lica koja su neovlašćeno zaposela tu zgradu napustila objekat". "Postupak popisa imovine škole i utvrđivanje činjeničnog stanja započeo je odmah, kako bi se što pre obezbedili adekvatni uslovi za bezbedan povratak učenika, kao i za rad i nastavu u toj obrazovno-vaspitnoj ustanovi", navodi ministarstvo. Ministar Dejan Vuk Stanković je u saopštenju naveo da