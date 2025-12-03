Aston Martin DB5 nakon restauracije vredi više od milion evra

U fokusu je zapravo priča o Velšaninu Džonu Viiljamsu, sadašnjem vlasniku Aston Martina DB5, koji ga je kupio kada je automobil bio star samo osam godina, a ni on nije bio mnogo stariji, navodi Klix.ba.

Vilijams je imao je samo 19 godina kada je 1973. godine skupio 900 funti da bi kupio automobil svojih snova, DB5 iz 1965. godine, što je bila velika stvar. Velšanin je štedeo svaki peni više od godinu dana i radio je mnogo prekovremenih sati da bi sakupio tih 900 funti, sumu za koju iz Astona tvrde prema današnjoj vrednosti novca iznosi 15.000 funti, međutim, prema kalkulatoru istorijske inflacije Banke Engleske, vrednost je u stvari oko 10.000 funti. Kakva god