Poslanici u Skupštini Srbije danas glasaju o budžetu i još 57 zakona i drugih akata

Beta pre 36 minuta

 Poslanici u Skupštini Srbije danas od 10 sati glasaće za 58 tačaka dnevnog reda sednice koja je počela prošlog utorka, a jedna od glavnih tačaka je predlog državnog budžeta za 2026. godinu.

Predlogom budžeta Srbije za narednu godinu, kako je ranije najavljeno, predviđeni su ukupni prihodi u iznosu od 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto, odnosno 68,5 milijardi dinara, više u odnosu na iznos prihoda predviđen budžetom za ovu godinu.

Poreski prihodi planirani su u iznosu od 2.080 milijardi dinara (povećanje od 126,6 milijardi dinara), neporeski u iznosu od 303,3 milijarde dinara, a donacije u iznosu od 31,4 milijarde dinara.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta planirani su u iznosu od 2.751,7 milijardi dinara, pa će fiskalni deficit budžeta biti 337 milijardi dinara, odnosno tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Projektovana stopa rasta BDP-a za 2026. godinu iznosi tri odsto.

Poslanici će danas glasati o ukupno 58 tačaka, među kojima su izmene poreskih zakona, predlozi zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, Zakona o vojsci, kao i predlog autentičnog tumačenja odredbe leks specijalisa o rušenju Generalštaba, izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, dopune Zakona o javnim medijskim servisima i brojni međunarodni sporazumi.

(Beta, 03.12.2025)

